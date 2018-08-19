Seyir halindeki otomobil alev aldı

İtfaiye ekiplerinin alevlere hızlı bir şekilde müdahale etmesiyle olası bir facianın da önüne geçildi.

Olay, merkeze bağlı Aksaray Mahallesi’nde meydana geldi. S.T. idaresindeki 23 DU 464 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Bu sırada, sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. LPG’li olduğu öğrenilen otomobil, ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken, olası bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

Motor kısmından yanan araç kullanılamaz hale geldi.