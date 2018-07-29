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29 Temmuz 2018 12:53

Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar parklarda serinlemeye çalıştı

Elazığ’da son günlerde sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar parklarda gölgelik yerlerle camilerde serinlemeye çalıştı.

Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar parklarda serinlemeye çalıştı

29 Temmuz 2018 12:53


Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla termometreler 40 dereceyi geçmeye başladı. Son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için 15 Temmuz Demokrasi Meydan’ında ağaçlık alanlarda serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise camiler de serinledi.


Son yılların en sıcak mevsimi yaşadıklarını belirten Zekeriya Akkül, "Elazığ’a rahat etmek için tatile geldik ama hava mevsim normallerinin üstünde, gölgelik alanlarda serinleme çalışıyoruz" dedi.


Hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğunu dile getiren Mehmet Yıldırım ise "Hava sıcaklıkları 40 dereceyi buluyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, gölgelerde oturup serinlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.




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