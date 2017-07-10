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10 Temmuz 2017 21:08

Silindirin altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti

Elazığ’da arkası dönük cep telefonuyla konuşurken geri geri gelen silindirin altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti.

Silindirin altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti

10 Temmuz 2017 21:08


Olay, Elazığ-Bingöl karayolu üzerinde Karakoçan ilçesi Başyurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silindir geri geri geldiği sırada arkası dönük olan ve cep telefonuyla konuşan 3 çocuk babası Köryusuf Köyü Muhtarı İsa Özdemir’e (54) çaptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen muhtar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, savcılık soruşturma başlattı.




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