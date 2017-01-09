Sırtında ve meyve suyu kutusunda esrar ele geçirildi

Elazığ’da narkotik köpeğinin tepki verdiği şahsın sırtından ve çantasındaki meyve suyu kutusundan 2 kilogram toz esrar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bingöl-Elazığ karoyulu Karakoçan ilçesi yakınlarında uyuşturucu ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada durdurulan bir araçta narkotik köpeği “Çivi” ile jandarma ekipleri arama yaptı. Narkotik köpeği şahsa ve el bagajına tepki verdi. Bunun üzerine şüphelinin üzerini arayan jandarma ekipleri, sırtında ve çanta içerisindeki 1 litrelik meyve suyu kutusunda 2 kilogram toz esrar buldu. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.