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07 Eylül 2018 10:24

Siyasetçi ve bürokratlardan oluşan heyet Kürsübaşı Okuma ve Kültür Evi’ni ziyaret etti

Elazığ Turizm ve Kültür Tanıtma Derneği (ETUDER), Kürsübaşı Okuma ve Kültür Evi, önemli siyasetçi, bürokrat ve belediye başkanlarını ağırladı.

Siyasetçi ve bürokratlardan oluşan heyet Kürsübaşı Okuma ve Kültür Evi’ni ziyaret etti

07 Eylül 2018 10:24



Elazığ Turizm ve Kültür Tanıtma Derneği (ETUDER), Kürsübaşı Okuma ve Kültür Evi, Türkiye’nin önemli siyasetçilerinden AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti MKYK üyesi Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker’in yanısıra, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Milli Savunma Bakanlığı ANT Başkanı Arif Koyuncu, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkan Cüneyt Yılmaz, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumali Atilla, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ve birçok bürokrat ETUDER Kürsübaşı Okuma ve Kültür Evi’ni ziyaret ettiler.



ETUDER Başkanı Av. Burak Soylu tarafından ağırlanan konuklar, Okuma ve Kültür Evi’ni gezerek bilgi aldılar. Başkan Av. Burak Soylu, ziyaretlerinden ötürü konuklara teşekkür ederek, Harput kültürünün öneminden bahsetti. Ziyaretin ardından Başkan Soylu tarafından, misafirlere Fahri Gakgo beratı verildi.



AK Parti Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın Gokgo beratını ise Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Elazığ İl Temsilcisi Esra Soylu verdi.




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