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25 Haziran 2018 10:54

Siyasette ikinci Ağar dönemi

İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar milletvekili seçildi.

Siyasette ikinci Ağar dönemi

25 Haziran 2018 10:54


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Elazığ 3’üncü sıra milletvekili adayı olan Zülfü Tolga Ağar da milletvekili seçilen isimler arasında yer aldı.


Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti’de Elazığ’dan sırasıyla Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar ve Zülfü Demirbağ seçilerek 5 milletvekilliğinden 4’ünü aldı.


Seçim çalışmaları kapsamında Zülfü Tolga Ağar’ın yanı sıra babası İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Mehmet Ağar da kentte yoğun bir seçim çalışması yapmıştı.




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