Şok uygulamada suç makinesi gibi şüpheli yakalandı

Elazığ'da 10 ayrı suçtan aranan, 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan suç makinesi gibi cezaevi firarisi şüpheli sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde belirli noktalarda "Şok" uygulaması gerçekleştirdi. Şok uygulamada durmayan şüpheli bir araç polisin kovalamacasıyla yakalandı. Sürürücü A.Y'nin ehliyetsiz olduğu ve hacizli bir aracı kullandığı ortaya çıktı. Araç içinde bulunan M.Ç. ise polise sahte kimlik verdi. Sahte kimliği fark eden polis, şahsın bir çok suçtan kaydı ve aranması olduğunu tespit etti. iki şüphelide gözaltına alındı.

Suç makinesi çıktı

Başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanan şüpheli M.Ç'nin 25 yıl 7 ay kesinleşmiş olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 10, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silahların taşınması ve bulundurması suçundan 6 yıl, uyuşturucu maddeden 5 yıl, parada sahtecilik suçundan 2 yıl 6 ay, hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay ve basit yaralama suçlarından 10 ay olmak üzere toplamda 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin ayrıca Yükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan arandığı, Cinsel Saldırı ile Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçlarından da devam eden mahkemelerinin olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araç kullanan şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldığı bildirildi.