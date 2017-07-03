Sözde sıkıyönetim komutanından filmli savunma

Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü, üzerinde bulunan ’poşeti alıp yok et’ yazısının kendine ait olduğunu, yetişkin içerikli filmler izlediğinden dolayı kimsenin eline geçmesini istemediği için bu notu yazdığını söyledi.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek duruşma salonunda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesi, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişiminde Elazığ’a sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan Tunceli Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü’nün savunmasıyla başladı.

2. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Suat Alaca, tutuklu sanık Ünlü’ye, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve Fetullahçı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından yargılandığını söyledi.

İfadesinde kendisinin darbe girişimiyle ilgili hiçbir bilgisin olmadığını belirten Ünlü, “Bu girişimi 15 Temmuz gecesi bir albayın telefonundan öğrendim. Saat 23.40 sıralarında uçağa bindim. 8. Kolordu Komutanlığına saat 2 sıralarında gittim. Görüşmeyi beklerken göz altına alındım. Maddi ve manevi darbeye hiçbir şekilde yardım etmedim. Bu davayla ilgim olsaydı çok şey yapmış olabilirdim. Bir emir verebilirdim. Adliye üzerinde bir baskı kurulmuştur. Her şey aleyhime gösterilmiştir. Arkadaşımla bir sohbetim bile örgüt üyeliği olarak gösterilmekte. Kimseden talimat almadım, vermedim. Silahlı ve silahsız hiçbir eylemim olmadı. Darbeye yönelik hiçbir toplantıya katılmadım” dedi.

Orduevi 302 nolu odaya liste koymadığını dile getiren Ünlü, “Genel Kurmayda açıklanan Mehmet Partigöç’ün listesinde adımı görünce sinirlendim. Onun için bende ifademde onun ismini verdi. Benim içinde olmadığım bir olayda neden benim ismimi yazar diye sinirlenmiştim. Orduevi 302 nolu odanın bulunduğu koridorun sonunda klimanın üzerinde bulunan ’poşeti alıp yok et’ yazısı bana aittir. İki üç gün askeri cezaevinde kaldım. Klimanın üzerinde bıraktığım poşetin içinde bir tablet, 2 flash disk bulunuyordu. Tablette yetişkin içerikli filmler izlediğimden dolayı kimsenin eline geçmesini istemedim. Çünkü televizyonlarda benim adım geçiyordu. Utandığım için böyle bir pusula yazıp tabletin yok edilmesini istedim. Mehmet Partigöç’ün verdiği listeden haberim yok. Onun oraya nasıl geldiği hakkında hiçbir bilgim yoktur. Oraya liste falan bırakmadım” diye konuştu.