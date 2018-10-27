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Spor Toto 1. Lig: TY Elazığspor: 0 - Hatayspor: 1

TY Elazığspor, Spor Toto 1.

Lig'in 10. haftasında sahasında Hatayspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


14. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Hamza'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta savunma son anda ayak vurdu.


16. dakikada Caner Hüseyin'in ceza sahası içinde ortasına arka direkte Selim kafayı vurdu. Topu Emre, çizgiden çıkardı.


34. dakikada Gökhan Karadeniz, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.


47. dakikada Sadi çıkarken topu kaptırdı. Tatos ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.


49. dakikada Gökhan ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşla kaleyi yokladı ancak Soner son anda topu kornere tokatladı.


56. dakikada sağ kanattan Eren'in içeri çevirdiği topa arka direkte Kadir Taşoğlu'nun voleyi vurdu. Kaleci Akın, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.


70. dakikada Mesut'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.


74. dakikada sağ kanattan Tom'un ortasında ceza sahası içinde Yusuf, uçarak kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 0-1


87. dakikada Bagayoko'nun derinlemesine pasında Diarra'nın vuruşu üstten auta çıktı.



Stat: Elazığ Atatürk


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Gökmen Olgaç, Vural Gül


Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Emre Öztürk, Orhan Şam, Onur Alsu (Eren dk. 46), Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu (Idrissa Diarra dk. 84 ?), Tatos, Serkan Kurtuluş, Ahmet Aras, Bagayoko


Yedekler: Ali Karataş, Enes Batın Kaplan, Ali Fırat Okur, Erhan Çınar


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Hatayspor: Akın Alkan, Hamza Gür (Tom dk. 72), Selim Ilgaz (Soner dk. 90 ?), Yusuf Abdioğlu, Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Caner Hüseyin Dağ, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz (Sinan dk. 63)


Yedekler: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Mehmet Tayfun Dingil, Özgür Kazar


Teknik Direktör: İlhan Palut


Gol: Yusuf (dk. 74) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Bagayoko, Kadir Taşoğlu, Kadir Bekmezci (Elazığspor), Yusuf (Hatayspor)


Kırmızı kart: Eren (dk. 73) (Elazığspor)

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