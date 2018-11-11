Spor Toto 1. Lig: TY Elazığspor: 3 - Eskişehirspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 12. haftasında TY Elazığspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
6. dakikada orta sahada topu kapan Mehmet'in pasında ceza yayı üzerinde İbrahim Halil'in plase vuruşu ağlara gitti. 0-1
28. dakikada ceza sahası içinde Fıratcan'ın pasında topla buluşan Alperen'in şutu az farkla dışarı çıktı.
32. dakikada Tatos'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ahmet kafayla topu filelere gönderdi. 1-1
47. dakikada Tatos'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Mehmet Yiğit kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. 1-2
55. dakikada Adem'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ahmet Aras, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
72. dakikada ceza sahası içinde Mehmet'in vuruşu savunmadan sekti. Seken topu önünde bulan İbrahim Halil, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2
82. dakikada Kadir Bekmezci'nin ceza sahası içinden sert şutunu kaleci kurtardı.
90+5. dakika Ahmet Aras'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Ekrem kalesini gole kapattı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kaan Çalışır, Mehmet Emin Tuğral
Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Emre Öztürk, Ali Fırat Okur, Mehmet Yiğit, Kadir Bekmezci, Bjarnason, Tatos (Diarra dk. 89 ?), Serkan Kurtuluş (Eren dk. 72), Ahmet Aras, Lamine Diarra (Kadir Taşoğlu dk. 78 ?)
Yedekler: Ahmet Doğan, Onur Alsu, Enes Batın Kaplan, Erhan Çinar
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Tolga Yakut (Talha dk. 60), Alperen Kocabaş, Mehmet Fevzi Yıldırım, Furgan Polat (Kaan dk. 83 ?), Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Bedirhan dk. 40)
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Furkan Balaban, İsmail Oykun, Metehan Altunbaş
Goller: Ahmet Aras (dk. 32 ve 55), Mehmet (dk. 47) (Elazığspor), İbrahim Halil (dk. 6 ve 72) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Kadir Bekmezci, Bjarnason (Elazığspor), Mehmet Feyzi, Mevlüt, Cemali, Semih (Eskişehirspor)