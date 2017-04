Spor Toto 3. Lig

Lig 3. Grup’un 32. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında Orduspor’u 2-1 mağlup etti.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Metehan Alpat xx, İlker Karaciğer xx, Suha Adıyaman xx

Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli xxx, Emrah Çalışlar xx, Serhat Maden xxx, Emrah Yollu xx, Volkan Çekiç xxx, Berkan Ercan xx (Muhammed Akyıldız dk. 77 x), Mehmet Güler xxx, Tufan Deniz Gelen xx, Metehan Andaç Özlü xxx, Ekrem Aydemir xx (Adnan Kızılgöz dk. 66 x), Okan Sarı xxx (Hakan Esa dk. 89 )

Orduspor: Mert Can Elik xx, Burak Özsoy xx, Altan Kılıç xx, Arda Arslan xx (Alihan Öztürk dk. 89 ?), Tolga Yılmaz xx, Mustafa Bayhan xx, Burak Demireğen xx (Oğuz Yılmaz dk. 67 x), Şirin Furkan Işık xx (Muhammet Can Öztürk dk. 67 x), Asım Can Çaykıran xx, Furkan Mızrak xx, Murat Torun xxx

Goller: Okan Sarı (dk. 28), Tufan Deniz Gelen (dk. 55) (Elaziz Belediyespor), Murat Torun (dk. 67) (Orduspor)

Sarı kartlar: Tolga, Burak Demireğen (Orduspor)