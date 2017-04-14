Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 16:37

Spor Toto 3. Lig

Spor Toto 3.

Spor Toto 3. Lig

14 Nisan 2017 16:37

Lig 3. Grup’un 32. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında Orduspor’u 2-1 mağlup etti.



Stat: Elazığ Atatürk


Hakemler: Metehan Alpat xx, İlker Karaciğer xx, Suha Adıyaman xx


Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli xxx, Emrah Çalışlar xx, Serhat Maden xxx, Emrah Yollu xx, Volkan Çekiç xxx, Berkan Ercan xx (Muhammed Akyıldız dk. 77 x), Mehmet Güler xxx, Tufan Deniz Gelen xx, Metehan Andaç Özlü xxx, Ekrem Aydemir xx (Adnan Kızılgöz dk. 66 x), Okan Sarı xxx (Hakan Esa dk. 89 )


Orduspor: Mert Can Elik xx, Burak Özsoy xx, Altan Kılıç xx, Arda Arslan xx (Alihan Öztürk dk. 89 ?), Tolga Yılmaz xx, Mustafa Bayhan xx, Burak Demireğen xx (Oğuz Yılmaz dk. 67 x), Şirin Furkan Işık xx (Muhammet Can Öztürk dk. 67 x), Asım Can Çaykıran xx, Furkan Mızrak xx, Murat Torun xxx


Goller: Okan Sarı (dk. 28), Tufan Deniz Gelen (dk. 55) (Elaziz Belediyespor), Murat Torun (dk. 67) (Orduspor)


Sarı kartlar: Tolga, Burak Demireğen (Orduspor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
21
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    20°C
ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:56
  • Güneş :05:40
  • Öğle :12:34
  • İkindi :16:16
  • Akşam :19:07
  • Yatsı :20:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!