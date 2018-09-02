Elazığspor Kulüp Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında Elazığspor Sportif Direktörü Tuncay Akgün, açıklamada bulundu.

Elazığspor’u bir üst seviyeye çıkarmak istediklerini dile getiren Akgün, “Ama onu biz yapamayız bunu bir şehirin yapması lazım. Bu birliktelik ne hikmetse burada sağlanamıyor. Bu şehire en iyi kim hizmet edebiliyorsa o zaman onlar gelip yapsın. Biz buraya yapışalım demiyoruz. Ama bu birlikteliğin sağlanması lazım. Yoksa bu kulübe kilit vurulup kapatılacak. Elazığspor bir değerdir. Şuan da o değer çok aşağıdadır"dedi.

Elazığspor çok aşağı yerler de olduğunu ve bunu tekrar kaldırmaları gerektiğine de dikkat çeken Akgün,söz verenlerin bu takıma sahip çıkmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Bu takıma kilit vurulabileceğini de hatırlatan Akgün, bunu herkesin bildiğini ancak kılını kıpırdatmadığını sözlerine ekledi.