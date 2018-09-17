Stepneye zulalı 2 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ'da jandarma köpeği Duman ile yapılan aramada bir aracın stepnesine zulalanmış halde 2 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada ekipler, Arıcak ilçesi Gümüşyaka mevkiinde yaptığı yol kontrolleri sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği Duman'la arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği stepneye gizlenmiş 2 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada ifadeleri alınan 4 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerin tamamı tutuklandı.