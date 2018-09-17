İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Stepneye zulalı 2 kilo esrar ele geçirildi

Elazığ’da jandarma köpeği Duman ile yapılan aramada bir aracın stepnesine zulalanmış halde 2 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da jandarma köpeği Duman ile yapılan aramada bir aracın stepnesine zulalanmış halde 2 kilo 400 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışmada ekipler, Arıcak ilçesi Gümüşyaka mevkiinde yaptığı yol kontrolleri sırasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği Duman'la arama yapıldı. Köpeğin tepki verdiği stepneye gizlenmiş 2 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.


Jandarmada ifadeleri alınan 4 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.