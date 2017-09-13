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13 Eylül 2017 14:04

Su tankeri uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Elazığ’da su tankeri 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Su tankeri uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

13 Eylül 2017 14:04

Kazada hayatını kaybeden tanker şoförü gömüldüğü topraktan AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.


Kaza, Baskil ilçesine bağlı Hacı Mustafa köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Işık idaresindeki 23 HP 283 plakalı su tankeri, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada araçtan fırlayan Işık, tankerdeki suyun üzerine boşalması ile toprak altına kaldı.


Kazayı fark eden başka bir sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yaklaşık 50 metrelik uçuruma inen kurtarma ekipleri, toprak altında kalan Işık’ın cansız bedenini çıkardı. Hayatını kaybeden şoförün cesedi, halat yardımı ile ekipler tarafından yukarı çıkarılarak ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.




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