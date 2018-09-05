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05 Eylül 2018 19:35

Şüpheli araçtaki şahıslar kavga çıkardı, 1 polis yaralandı

Elazığ’da durdurulan şüpheli araçtaki şahıslar kavga çıkardı.

Şüpheli araçtaki şahıslar kavga çıkardı, 1 polis yaralandı

05 Eylül 2018 19:35

Olayda 1 polis silahla yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olay, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Şehit İdris Doğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekipleri, cadde üzerinden şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilden inenler polislere taşkınlık yapıp kavga çıkardı. Olay sırasında bir polis memuru bacağından silahla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli 2 şahıs olay yerinde gözaltına alınırken, diğer şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.




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