Elazığ'da süslü kadınlar, egzoz kokusuna karşı pedal çevirdi.

Elazığ'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 2'ncisi gerçekleştirildi. Elazığ'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve yaklaşık 50 kadının katıldığı etkinlik kapsamında, Ahmet Aytar Meydanı'nda başlayan tur Kültür Park'ta sona erdi.

Türkiye'de 6'ncı kez düzenlenen süslü kadınlar bisiklet turunun Elazığ'da 2'ncisini gerçekleştirdiklerini belirten Mehtap Yavuz , “Geçen yıl büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdik. Bu yıl da aynı heyecanı taşıyoruz. Bu turu yapmamızın sebebi Avrupa hareketlilik haftası kapsamında, dünya otomobilsiz kentler günü kutlanıyor. Biz de buna vurgu yapmak istiyoruz. Yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek istiyoruz. Bu yüzden süslü, renkli, eğlenceli bir şekilde dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda kadın bisikletlilere de dikkat çekmek istiyoruz. Bisikletin sadece erkekler tarafından kullanılan bir vasıta olmadığını biz biliyoruz. Bu etkinlikte daha da vurgulamak istiyoruz. Bundan sonra kadınların daha görünür olduğu farkındalık etkinliklerine devam edeceğiz. Turumuz Ahmet Aytar Meydanı'ndan başlıyor. Vali Fahri Bey caddesinden Gazi caddesine döneceğiz. Daha sonra Zübeyde Hanım caddesi boyunca devam edeceğiz. Çaydaçıra kavşağından döndükten sonra da Kültür Park'ta turumuz sona erecek. Yaklaşık olarak 50 kişi var.“ dedi.

Birbirinden güzel kadınların bugün yolları mazot yerine parfüm kokutacaklarını söyleyen bisiklet tutkunlarından Rabia Koşar, “Türkiye geneli yılda 1 kez düzenlenen süslü kadınlar bisiklet turuna katılıyoruz. Geçen sene de bu etkinliğimizi yapmıştık. Bu yıl daha kalabalık ve daha güzel bir şekilde etkinliğimiz devam ediyor“ şeklinde konuştu.

Geçen sene de süslü kadınlar bisiklet turuna katıldığını dile getiren Seda Karabulut ise, “Bu etkinliğimiz Elazığ'da geçen yıl ilk defa düzenlenmişti. Bu yıl 2'nci etkinliği düzenliyoruz. Normalde bizim Elazığ halkımız alışkın değildi. Geçen yıldan bu zamana kadar biz halkımızı alıştırdık. Bu tür etkinliklerle bütün kadın arkadaşlarımızı bekliyoruz“ ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ilk kez katılan Nida Saltık'da, “Çok heyecanlıyım. Ayrıca bisiklete binmeyi de çok seviyordum. Daha önce haberim olsaydı katılırdım. Bir arkadaş vesilesiyle katıldık.“ diye konuştu.