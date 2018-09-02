Süt dişlerindeki çürük genel sağlığı etkileyebiliyor

Sacide Duman, “Özellikle kalp hastalığı gibi sistemik rahatsızlıkları olan çocuklarda çürük dişler hastalığın sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Bunun için de süt dişlerinde çürük bulunmaması gerektiği gibi ağız sağlığına da dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Çocuk Diş Hekimi (Pedodontist) Uzman Dr. Sacide Duman, çocuk diş sağlığı ve süt dişlerinin önemi hakkında bilgi verdi. Süt dişlerinin çocuğun beslenme ve gelişiminde büyük önem arz ettiğini belirten Dr. Duman, “Çocukların erken süt dişi kayıpları neticesinde dişlerde çapraşıklık, ortodontik problemler, beslenme bozuklukları meydana gelebilir. Süt dişlerindeki çürük genel sağlığı da etkiliyor. Özellikle kalp hastalığı gibi sistemik rahatsızlıkları olan çocuklarda çürük dişler hastalığın sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Bunun için süt dişlerinde çürük bulunmaması gerekiyor. Çocuklarda genel ağız sağlığına dikkat edilmesi gerek. Çocuklarda diş hekimi kontrolüne ilk diş çıkar çıkmaz, diş ağrısı çekmeden gelinmesi lazım. Dişler de çıkar çıkmaz temizlenmeli. Gazlı bez yardımı ya da temiz bir tülbent ile silinmesi doğru olabilir. Çocukların herhangi bir şikayet olmaması kaydıyla yıllık iki defa kontrole gitmesi öneriliyor. Dişlerin temizlenmesinde aileye de görev düşmektedir. Çocuklar diş sağlığı konusunda yalnız bırakılmamalı. 6 yaşına kadar dişlerini fırçalarken yanında bulunmalı. Fırçalamasını kontrol etmeli ve ebeveyn kendisi de fırçalayarak rol model oluşturmalı. Çürüğün önlenmesi için çürük yapıcı gıdalar yedikten sonra dişler fırçalanmalı ya da peynir gibi çürük önleyici maddeler yedirilebilir. Farklı olarak elma, havuç gibi sert besinler ağzın temizlenmesi için verilebilir” dedi.

"6-12 yaş arası koruyucu uygulama önemli"

Süt dişleri değişmeye başladığında daimi dişlerin kontrolü için hekime gidilmesinin önemini aktaran Dr. Duman, “Daimi birinci azı dişler üzerinde süt dişi kaybı olmaksızın çıktıkları için bu dişlerde çürük oluşumu çok yüksek. Çünkü ebeveynler bu dişlerin farkında değil. Çürüklü bir süt dişi, dişlenmeden sonra bu dişlerin çıkması halinde daimi dişler tam olgunlaşmadan çürümeye başlıyorlar. Bu dişlere koruyucu uygulama yapılması çok önemli. Karışık dişlenme dönemi dediğimiz 6-12 yaş arasında daimi dişlerin koruyucu uygulama yapılması şart” diye konuştu.

"Çocuğa dişin acımayacak demek doğru değil"

Çocuğun ilk diş hekimine geldiğinde korkutulmaması gerektiğine değinen Duman, “Dışarıda ‘Dişin acımayacak, doktor abla sana iğne yapmayacak’ gibi söylemler doğru değil. Çocuğu pozitif yönlendirmek gerekiyor. Bununla ilgili çizgi filmler de oldukça çok motivasyon amaçlı izletilebilir. Çocuğa doktor canını acıtmayacak demek, çocuğun beyninde canını acıtabileceğini uyandırıyor. Çocuk, diş hekiminden bilmediği için korkar. Kötü bir tecrübe yaşamıştır veya ailenin yaşadığı kötü bir tecrübeye şahit olmuştur. Buna dikkat etmek gerek. Diş hekimine ilk defa geldiğinde biz zaten aletleri tanıyoruz, gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Diş ağrıdığı zaman çocuk diş hekimine getirilmez, diş ağrımadan kontrole getirilir” dedi.