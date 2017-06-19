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19 Haziran 2017 01:08

Taraftarlardan davullu klarnetli sahur halayı

Elazığspor taraftarları bir araya gelerek davullu, klarnetli sahur halayı çekti.

Taraftarlardan davullu klarnetli sahur halayı

19 Haziran 2017 01:08


Elazığspor Abluka taraftar grubu tarafından saat 23:23’te sahur halayı düzenlendi. Gazi Caddesinde bir araya gelen taraftarlar davul ve klarnet eşliğinde halay çekip, türkü söyledi. Meşale eşliğinde çekilen halayı bazı vatandaşlar ise cep telefonu ile kaydetti. Bir süre halay çeken taraftarlar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.


Geleneksel olarak sahur halayını düzenlediklerini belirten Elazığspor Abluka Taraftar Grubu Başkanı Erdal Çiçek, "Bundan 2 gün önce güzel bir yürüyüş yapmıştık ve Elazığ kenetlenmişti. Bizde dernek olarak bu etkinliği yaptık. Biz yürüyüşte birlik beraberlik içerisinde tek ses olduk. Bunu herkes gördü. Hep beraber biz birlik beraberlik içerisindeyiz"dedi.


Elazığspor için yapamayacakları bir şey olmadığına değinen Çiçek, birliklerinin devam edeceğini, taraftarlar olarak ilk sahur halayını düzenlenin kendilerine nasip olduğunu kaydetti.




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