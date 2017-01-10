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10 Ocak 2017 17:24

Taraftarlardan ‘Kan Bağışı’ kampanyasına destek

Taraftarlardan ‘Kan Bağışı’ kampanyasına destek

10 Ocak 2017 17:24

Kan stoklarının azalması üzerine Türkiye genelinde başlatılan “Kan bağışı” kampanyasına Galatasaray’ın en büyük taraftar grubu olan Ultraslan da destek verdi.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık’ın, kan stoklarının azalmasıyla ilgili yaptığı çağrı üzerine Elazığ’da kan bağışları devam ediyor. Çağrı üzerine Elazığlılar ilk günden kan bağış noktalarına akın etmiş, bazı STK’lar ve kurumlarında destek vermesiyle beraber 5 günde 500 ünitenin üzerinde kan toplanmıştı. Bu kez ise Galatasaray’ın en büyük taraftar grubu olan Ultraslan üyeleri kampanyaya destek verdi. Kampanya kapsamında öğretmenevi önündeki kan bağış otobüsüne gelen taraftarlar sırayla kan verdi.
Ultraaslan’ın her yıl belirli dönemlerde gönüllü kan bağışında bulunduğunu belirten İl Temsilcisi Mehmet Yılmaz Atilla, son dönemlerde ülkede yaşanan terör olaylarının bu kez farklı bir durum oluşturduğunu söyledi. Kızılayın Türkiye genelinde stoklarının azaldığını bildirmesinin ardından harekete geçtiklerini vurgulayan Atilla, “Biz de Ultraaslan olarak bu çağrıya uyduk. 4 Ocak’tan bu yana Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde Kızılay’ın kan bağışı merkezlerinde gönüllü kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. 10 Ocak’ta Elazığ’da bunun startını verdik. İnşallah bugün arkadaşlarımız kan verecekler. Gerçekten her han bize veya sevdiğimiz birine de kan ihtiyacı olabilir. Kızılay’ın da vurguladığı gibi kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır” dedi.



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