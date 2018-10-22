Tarihi ilçede, Vali ile birlikte Araplar rafting yaptı

Elazığ'ın tarihi barındıran ilçelerinden Palu'da Vali Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte Körfez ülkelerinden gelen turizmcilerin de yer aldığı kafile rafting yaptı.

Elazığ Valiliği, Fırat Kalkınma Ajansı ve Türk Hava Yollarının organizesiyle Körfez ülkelerinden kente gelen turizmcilerin de yer aldığı kafilenin bugün ki durağı birçok tarihi içinde barındıran Palu oldu. Palu ilçesinde Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın eşlik ettiği kafile Murat Nehrinde rafting yaptı. Yaklaşık bin 100 yıl önce inşa edilen tarihi Palu köprüsünün altından rafting yaparak geçen turizmciler heyecanlı anlar yaşadı.

Murat Nehri'nin bu sene rafting parkuru olarak ilan edildiğini anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Burada güzel bir proje icra edildi. Hem rafting malzemeleri getirildi, hem de burada bir yürüyüş alanı oluşturuldu. Aktiviteleri çeşitlendirme projeleri var. Murat Nehri önemli bir destinasyon alanı olmaya aday. Misafirlerimizin de söylediği gibi gerçekten çok keyifli ve heyecanlıydı. Burada bu tür aktiviteleri yapmak turistler için son derece ilgi çeken, cazibe oluşturan merkez olmaya aday" dedi.

"Elazığ turizm sektörü için her şeye sahip"

Palu'da kültür ve tarihin olduğuna dikkat çeken Vali Kaldırım, "Müthiş bir derinlik var. Son derece misafirperver insanları var. Doğası, müziği ve gastronomisi zaten mükemmel. Elazığ, dolayısıyla tarihiyle, kültürüyle sanatıyla, müziğiyle ve musikisiyle su varlığıyla dan A'dan Z'ye turizm sektörü için gerekli olan her şeye sahip. Yeni ve bakir bir alan. Ama çok büyük potansiyelleri olan bir alan” ifadelerini kullandı.

"Çok sayıda Arap turisti çekeceğimizi düşünüyoruz"

Elazığ'da heyecanlı bir aktivite gerçekleştirdiklerini aktaran kafileden Abdulaziz Jaber ise, “Daha önce Karadeniz ve Antalya'da gerçekleştirmiştik ama bu gerçekleştirdiğimiz en güzel ve en heyecanlılarından birtanesiydi. Bu aktivitenin çok sayıda Arap turisti buraya çekeceğini düşünüyoruz. Biraz parkuru geliştirmemiz lazım. Bunları arttırdığımızda turist sayısının biraz daha artacağını düşünüyorum. Valimiz Trabzon'da çok harika işler çıkardı. Oranın gelişmesinde büyük katkı sağladı. Elazığ'da aynı şeyleri gerçekleştireceğinden eminim. Gerçekten eğlendik çok güzeldi en kısa sürede tekrar geleceğiz” şeklinde konuştu.