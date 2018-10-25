Tarihi ilçeye kültür turu

Elazığ'da Kültür ve Şehir Turları kapsamında, tarihi ilçe Palu'ya gezi düzenlendi.

Şehrin tarihi ve kültürel yerleri ile yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından bizzat yerinde görülmesi amacıyla Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Şehir Turları devam ediyor. Bu kapsamda Abdullahpaşa Mahalle sakinlerinin 3. kafilesi tarih ve medeniyet dolu Palu ilçesini ziyaret etti.Gezilerin çok anlamlı olduğunu belirten vatandaşlar, aynı mahallede yaşadıkları insanlarla tanışma imkanı bulduklarını hemde tarihi yerleri gezdiklerini ifade etti.

Mahalle sakinlerinin bu tür gezileri çok beğendiğini ve taleplerinin devam edeceğini aktaran Mahalle Muhtarı Yavuz Köse ise, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a mahallelerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.