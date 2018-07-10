Tatile çıkacaklara araç bakım uyarısı

Havaların ısınması, seçimin ve YKS sınavının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tatil için hazırlıklarını yapmaya ve yola çıkmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise tatil öncesi araç bakımlarını yapmak için oto tamircilerin yolunu tuttu. Araçlarıyla tatile gidecek vatandaşların araç bakımlarını yapması gerektiğini belirten oto tamir ustası Serkan Dündar, özellikle lastik, far ve klima bakımları konusunda dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşların tatile çıktığını belirten oto ustası Serkan Dündar, “Tatile çıktıkları zaman yağ değişimi, hava filtresi, ve bakım onarım yapılması gerekiyor. Çünkü havalar sıcak. Araçların bakımlarının komple yapılması lazım. Araç bakımları yapılmadığı için araç yolda bırakabilir. Havalar haddinden fazla sıcak olduğu için lastik durumuna bakılması gerekiyor, yoksa yolda patlayabilir. Öncelikle aracın lastik bakımı yapılmalı. Bunların yola çıkmadan önce kontrol edilmesi lazım ve klima yazın olmazsa olmazlarından biridir. Kaza oranını düşürüyor. Havalar çok sıcak. Camı da açamıyorsun. Bunlardan dolayı klima bakımı her yıl yapılması lazım. Bunlar yapılmalı ki araçtan randıman alabilesin” dedi.

Aracın yağına, suyuna ve kilometresine baktıklarını dile getiren Dündar, “Kilometreye göre bakımını yapıyoruz. Balatalarını kontrol ediyoruz. Far ayarlarına bakıyoruz. Balanslar yapılıyor. Rot ayarına bakıyoruz. Kışın sadece arabalarda antifiriz olayı var. Havalar soğuk olduğu için araçta antifriz olmasa donma yapabilir. Ama yazın olan bakım kışın olmuyor. Eğer çocuklu bir ailesi ise öncelikle çocuk koltuğu olmalıdır. Çocuğun önde oturması trafik kurallarına aykırı hem de iyi olmaz. Ama araç koltuğu oldu mu hiçbir sıkıntı yaşamazlar” diye konuştu.

Yurt dışından geldiklerini dile getiren Orhan Aslan ise “Arabanın bakımını yaptıracağız. Lastiklerde biraz problem çıktı. Onu değiştireceğiz. Bakımını yaptırıp haftaya yola çıkacağız. Can sağlığı önemli olduğu için bakımı mecburen yaptırmamız gerek. Genelde senede bir yaptırıyoruz. Yola çıkmadan önce de servise girdik. Bakımını yaptırdık. Bugünde oluşan problemi halledip yola çıkmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.