Tedavi edilen leylek ve atmaca doğal ortamına bırakıldı

Elazığ’da yaralı halde bulunan ve tedavileri tamamlanan leylek ile atmaca doğal ortamına bırakıldı.
Elazığ'da yaralı halde bulunan ve tedavileri tamamlanan leylek ile atmaca doğal ortamına bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da vatandaşlar yaralı halde leylek ile atmaca buldu. Yaralı hayvanlara sahip çıkan vatandaşlar durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, gelerek yaralı hayvanları teslim alıp, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.
Hastanede tedavileri tamamlanan ve sağlığına kavuşan leylek ve atmaca tekrar doğal ortamına bırakıldı.