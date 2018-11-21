Tedavileri yapılan akbaba ve çulluk doğaya bırakıldı

Elazığ'da yaralı bulunarak tedavi altına alınan Kara Akbaba ile Çulluk Kuşu tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Vatandaşlar yaralı halde Kara Akbaba ile Çulluk Kuşunu bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Yaralı hayvanlar ekipler tarafından alınarak Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.Hayvanlar 2 haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Hastaneden ekipler tarafından alınan Kara Akbaba ile Çulluk Kuşu tekrar doğal ortamına bırakıldı.