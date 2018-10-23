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Tedavisi yapılan Kara Çaylak ve Baykuş doğal ortamına bırakıldı

Elazığ’da yaralı olarak bulunan "Kara Çaylak" ve "Alaca Baykuş" tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakıldı.

Elazığ'da yaralı olarak bulunan "Kara Çaylak" ve "Alaca Baykuş" tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakıldı.


Alınan bilgiye göre, Vatandaşlar yaralı halde "Kara Çaylak ve "Alaca Baykuş"u bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine bildirdi. Ekipler yaralı hayvanları alarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Yaklaşık 10 gün süren tedavinin ardından kuşlar sağlığına kavuştu.


Ekipler tarafından hastaneden alınan çaylak ve baykuş tekrar doğal ortamına bırakıldı.

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