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Temizlik işçileri çanta buldu, tabanca ve mermiler çıktı

Elazığ’da temizlik işçilerinin bulunduğu bir çantadan kuru sıkı tabanca ile çok sayıda mermi çıktı.

Elazığ'da temizlik işçilerinin bulunduğu bir çantadan kuru sıkı tabanca ile çok sayıda mermi çıktı.


Olay, merkeze bağlı Kızılay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personeller, sabah temizlik çalışması yaparken çanta buldu. Görevlilerin açtığı çantanın içinden kuru sıkı tabanca ile 89 adet mermi çıktı. Bunun üzerine görevliler, polis merkezine giderek tabanca ve mermileri teslim etti.


Polisin çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattığı bildirildi.

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