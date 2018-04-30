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30 Nisan 2018 19:34

Teröristlerin sakladığı 100 kiloluk patlayıcı imha edildi

Elazığ-Tunceli karayoluna 300 metre uzaklıkta 2 tüp içerisine hazırlanarak ağaçlık alana saklanan 100 kilogramlık el yapımı patlayıcı, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu bulunarak imha edildi.

Teröristlerin sakladığı 100 kiloluk patlayıcı imha edildi

30 Nisan 2018 19:34


Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK’nın eylem yapmak için patlayıcı depoladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Elazığ-Tunceli yolunda bulunan Kovancılar ilçesi Soğukpınar köyü Kamışlıdere mevkisinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Güvenlik güçleri yaptığı aramada, teröristler tarafından 2 tüp içerisine yerleştirilmiş alüminyum tozu ve amonyum nitratla hazırlanmış 100 kilogramlık tahrip gücü yüksek EYP’nin saklandığı yeri buldu. Çevre güvenliğini alan ekipler, bomba imha uzmanına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, EYP’yi imha etti.




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