Ters lale tohumları toprakla buluştu

Elazığ’da endemik tür olan ters lalenin tohum ekimi Baskil ilçesinde gerçekleştirildi.
Elazığ'da endemik tür olan ters lalenin tohum ekimi Baskil ilçesinde gerçekleştirildi.
Doğu Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü tarafından 'Baskil Ters Lalesi'nin eylem planı hazırlandı. Hazırlanan eylem plan çerçevesinde bitkinin dar alan baskısından kurtarılıp ekolojisine uygun farklı alanlarda yayılması amacıyla, tohum ekimi yapıldı. İlçede farklı noktalarda toprakla buluşturulan tohumların belirli aralıklarla takibi yapılacağı bildirildi.
Öteyandan ilçede ters lalenin tanıtımı ve korunması amacıyla öğrencilere bilgi aktarıldı.