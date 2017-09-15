TFF 1. Lig

Lig’in 5. haftasında Elazığspor, evinde karşılaştığı Balıkesirspor Baltok ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Sarpong sol kanattan ilerleyerek yerden pasını Mertan’a çıkardı. Mertan’in vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

21. dakikada Tom sağ kanattan iki rakibini geçtikten sonra ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı gitti.

23. dakikada Sarpong sol kanatta rakibini geçtikten sonra ceza sahasına girerek, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

41. dakikada Bülent’in sol kanattan ortasına ceza sahası içinde Foxi kafayı vurdu ancak top kaleci Soner’de kaldı.

51. dakikada Okan Alkan’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

60. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde top Elazığsporlu Bjarnason’un eline değdiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Nizamettin takımının beraberlik golünü kaydetti. 1-1

68. dakika Sarpong rakiplerini çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

72. dakika Sarpong’un sol kanattan yerden ortasına Tatos gelişine vurarak takımını öne geçiren golü attı. 2-1

82. dakikada Bjarnason ceza sahası içinde pasını Tom’a verdi. Brezilyalı oyuncunun şutu az farkla dışarı çıktı.

90+3. dakikada kornerde topa iyi yükselen Sedat’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Murat Özcan x, Deniz Caner Özaral x, Mehmet Emin Tuğral x

Elazığspor: Soner Şahin xx, Adem Alkaşi xx, Mehmet Yiğit xx, Erman Bulucu xx, Onur Güney xx, Bjarnason xx, Alpaslan Öztürk xx, Tatos xxx (Murat dk. 79 x), Tom xx, Sarpong xx (Berk dk. 89), Mertan Caner Öztürk xxx (Ahmet Aras dk. 70 x)

Yedekler: Ahmet Sabri Fener, Kadir Bekmezci, Maranhao, Fatih Serkan Kurtuluş, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Sezgin Coşkun

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen xx, Cüneyt Köz x (Cumali dk. 70 x), Glumac xx, Oğuz Yılmaz xx, Nizamettin Çalışkan xxx(Sedat dk. 79 x), Okan Alkan xx, Burak Çalık xx, Bülent Cevahir xx, Mehmet Boztepe x (Beleck dk. 46 xx) , Otoo xx, Foxi xx

Yedekler: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Muhammed Ali Doğan, Furkan Çil, Abdulkadir Özgen, Uğur Aygören, Doğa İşeri,

Teknik Direktör:Can Cangök

Goller: Mertan Caner Öztürk (dk. 1), Tatos (dk. 72) (Elazığspor), Nizamettin (dk. 60 pen.), Sedat (dk. 90+3) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: Bjarnason (Elazığspor), Glumac, Nizamettin, Foxi (Balıkesirspor Baltok)