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25 Kasım 2017 17:26

TFF 1. Lig: Elazığspor: 0 - Boluspor: 1

TFF 1.

TFF 1. Lig: Elazığspor: 0 - Boluspor: 1

25 Kasım 2017 17:26

Lig’in 13. haftasında Elazığspor sahasında, Boluspor’a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


7. dakikada Guido’nun ceza sahası sol çaprazından şutunu kaleci Soner güçlükle çeldi.


11. dakikada sağ kanattan Tom’un ceza sahasına ortasında topla buluşan Ahmet’in plase vuruşu kaleci Gökhan’da kaldı.


52. dakikada kaleci Gökhan’ın uzun degajında topla buluşan Sefa pasını müsait durumdaki Andre Santos’a bıraktı. Bu oyuncu da topu ağlara gönderdi. 0-1


55. dakikada ceza sahası dışından paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Alpaslan’ın şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.


57. dakikada Sarpong’un sol kanattan ortasında Cengiz’in ters müdahalesini kaleci son anda çıkardı.


60. dakikada Tom’un kullandığı köşe vuruşuna yükselen Mertan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


72. dakikada kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Guido’nun şutunu Elazığspor file bekçisi Soner son anda önledi.


87. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde Cengiz’in pasında topla buluşan Arapi’nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten auta çıktı.


90. dakikada Alpaslan ceza sahası içinde verdiği pasta topla buluşan Sezgin’in vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.



Stat: Elazığ Atatürk


Hakemler: Süleyman Abay xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Mehmet Ali Akkor xx


Elazığspor: Soner Şahin xx, Serkan Kurtuluş x, Mehmet Yiğit xx, Erman Bulucu xx, Onur Güney xx, Alpaslan Öztürk xx, Bjarnason xx (Sezgin dk. 83 ?), Tom xxx, Berk Yıldız x (Mertan dk. 58 x), Sarpong x (Kadir dk. 75 x), Ahmet Aras x


Yedekler: Ahmet Sabri Fener, Ali Fırat Okur, Murat Kayalı, Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu


Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar


Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Arapi xx, Alim Öztürk xx, Furkan Şeker xx, Cengiz Umut Ertaş xx, Guido Koçer xx (İrfan dk. 82 ?), Akabueze xx, Andre Santos xxx (Mustafa dk. 76 ?), İshak Çakmak xx, Sefa Yılmaz xx, Poepon xx


Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Melih Okutan, Pedro Franco, Burak Aslan, Furkan Demir, Caner Cavlun


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Gol: Andre Santos (dk. 52) (Boluspor)


Kırmızı kart: Mehmet (dk. 74) (Elazığspor)


Sarı kartlar: Serkan, Alpaslan,Onur, Erman (Elazığspor), Cengiz Umut, Guido, İshak, Poepon (Boluspor)




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