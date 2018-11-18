TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 0 - Adıyaman 1954: 1

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 13. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında karşılaştığı Adıyaman 1954'e 1-0 mağlup oldu.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Furkan Bakan, Suat Fidan, Burak Sami Şad
Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Osman Bodur, Burak Kavlak, Enver Abdullah Filiz, Hüseyin Ekici, Nihat Apaydın (Mustafa dk. 46), Cenk Cengiz, Halil İbrahim Yazğılı, Ferhat Canlı (Ali dk. 76), Furkan Yiğit, Serdar Karaduman (Ertuğrul dk. 46)
Adıyaman 1954: Abdullah Nanim, Mehmet Ali Yakışık, Hakan Doğru, İsmail Bulut (Hamza dk. 67), Önder Akdağ, Eşref Koçak, Ahmet Tuna Akıl, Semih Oğuz (Furkan dk. 55), Muhammed Emel, Baran Basut (Bahtiyar dk. 86 ?), Emre Adiloğlu
Gol: Baran (dk. 60) (Adıyaman 1954)
Sarı kartlar: Furkan, Nihat, Mustafa, Enver Abdullah, Cenk (Elaziz Belediyespor), İsmail (Adıyaman 1954)