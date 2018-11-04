İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 0 - HKİ Çatalcaspor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta 11. hafta mücadelesinde Elaziz Belediyespor, sahasında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: Elazığ Atatürk


Hakemler: Sefa Can Meral, Sedat Bayrak, Yusuf Batuhan Yıldızlar


Elaziz Belediyespor: Kaan Kars, Yunus Can Bozkır, Burak Kavlak, Enver Abdullah Filiz, Batuhan Kaya, Nihat Apaydın, Mustafa Soytaş, Muhammet Can Öztürk (Hüseyin dk. 64), Cenk Cengiz (Halil İbrahim dk. 90 ?), Ertuğrul Köktürk, Samet Taş (Furkan dk. 80)


Çatalcaspor: Okan Karabulut, Ufuk Özkan (Ömer Faruk dk. 63), Fuat Yaman, Cemal Şener, Arif Güner, Oğuz Yavuz, Barış Dillioğlu (Gökhan dk. 88 ?), Mehmet Kahvecioğlu, Emre Turgut, Kudret Kanoğlu (Deniz dk. 71), Uğur İmir


Kırmızı kart: Batuhan (dk. 70) (Elaziz Belediyespor)


Sarı kartlar: Burak, Yunus Can, Mustafa (Elaziz Belediyespor), Fuat (Çatalcaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.