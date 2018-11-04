TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 0 - HKİ Çatalcaspor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup'ta 11. hafta mücadelesinde Elaziz Belediyespor, sahasında Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Sefa Can Meral, Sedat Bayrak, Yusuf Batuhan Yıldızlar
Elaziz Belediyespor: Kaan Kars, Yunus Can Bozkır, Burak Kavlak, Enver Abdullah Filiz, Batuhan Kaya, Nihat Apaydın, Mustafa Soytaş, Muhammet Can Öztürk (Hüseyin dk. 64), Cenk Cengiz (Halil İbrahim dk. 90 ?), Ertuğrul Köktürk, Samet Taş (Furkan dk. 80)
Çatalcaspor: Okan Karabulut, Ufuk Özkan (Ömer Faruk dk. 63), Fuat Yaman, Cemal Şener, Arif Güner, Oğuz Yavuz, Barış Dillioğlu (Gökhan dk. 88 ?), Mehmet Kahvecioğlu, Emre Turgut, Kudret Kanoğlu (Deniz dk. 71), Uğur İmir
Kırmızı kart: Batuhan (dk. 70) (Elaziz Belediyespor)
Sarı kartlar: Burak, Yunus Can, Mustafa (Elaziz Belediyespor), Fuat (Çatalcaspor)