Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 15:46

TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 1 - Karaköprü Belediyespor: 0

TFF 3.

TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 1 - Karaköprü Belediyespor: 0

25 Şubat 2018 15:46

Lig 3. Grup 24. hafta maçında Elaziz Belediyespor sahasında karşılaştığı Karaköprü Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.



Stat: Elazığ Atatürk


Hakemler: Sercan Murat Gündüzler xx, Fatih Pazı xx, Çağlar Öztürk xx


Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Volkan Çekiç xxx, Abdullah Temircan xx, İsmail Türkaslan xx, Furkan Camcı xx, Nihat Apaydın xx, Çağlayan Alpsatan x (Okan dk. 75 x), Fahri Genç xx, Volkan Serim xx, Oğuzhan Baykal xx (Muhammed dk. 82 ?), Muhammet Ali Aydın xx (Kadir dk. 90 ?)


Karaköprü Belediyespor: Ebubekir Elihoş xx, Metehan Andaç Özlü xx, Ahmet Buğrahan Tuncay xx, Fatih Gültekin xx, Ömer Faruk Ermeç x (Muhammet Can dk. 75 x), Bilal Şeflek xx (Hasan Basri dk. 82 ?), Alper Hamdi Bayraktar xx, Hakan Albayrak xx, Oğuzhan Acar x (Alihan dk. 61 x), Rıdvan Bingöl x, Mehmet Eksik xx


Gol: Volkan Çekiç (dk. 77) (Elaziz Belediyespor)


Kırmızı Kart: Rıdvan (dk. 60) (Karaköprü Belediyespor)


Sarı Kartlar: İsmail, Fahri, Volkan Çekiç (Elaziz Belediyespor), Metehan Andaç, Mehmet Eksik (Karaköprü Belediyespor)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç