TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 1 - Karaköprü Belediyespor: 0

Lig 3. Grup 24. hafta maçında Elaziz Belediyespor sahasında karşılaştığı Karaköprü Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Sercan Murat Gündüzler xx, Fatih Pazı xx, Çağlar Öztürk xx
Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Volkan Çekiç xxx, Abdullah Temircan xx, İsmail Türkaslan xx, Furkan Camcı xx, Nihat Apaydın xx, Çağlayan Alpsatan x (Okan dk. 75 x), Fahri Genç xx, Volkan Serim xx, Oğuzhan Baykal xx (Muhammed dk. 82 ?), Muhammet Ali Aydın xx (Kadir dk. 90 ?)
Karaköprü Belediyespor: Ebubekir Elihoş xx, Metehan Andaç Özlü xx, Ahmet Buğrahan Tuncay xx, Fatih Gültekin xx, Ömer Faruk Ermeç x (Muhammet Can dk. 75 x), Bilal Şeflek xx (Hasan Basri dk. 82 ?), Alper Hamdi Bayraktar xx, Hakan Albayrak xx, Oğuzhan Acar x (Alihan dk. 61 x), Rıdvan Bingöl x, Mehmet Eksik xx
Gol: Volkan Çekiç (dk. 77) (Elaziz Belediyespor)
Kırmızı Kart: Rıdvan (dk. 60) (Karaköprü Belediyespor)
Sarı Kartlar: İsmail, Fahri, Volkan Çekiç (Elaziz Belediyespor), Metehan Andaç, Mehmet Eksik (Karaköprü Belediyespor)