TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 1 - Osmaniyespor: 0

Lig 3. Grup’un 14. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında ağırladığı Osmaniyespor’u 1-0 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Feridun Daldaş xx, Ersin İşsever xx, Hasan Cebeci xx
Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Abdulsamed Tunçay xx (Okan dk. 86 xxx), İsmail Türkaslan xx, Abdullah Temircan xx, Volkan Çekiç xx, Nihat Apaydın x (Emre dk. 60 x), Çağlayan Alpsatan xx, Fahri Genç xx, Doğancan Akkaya xx, Muhammet Ali Aydın xx (Ekrem dk. 77 x), Volkan Serim xx
Osmaniyespor: Ahmet Önal xx, Kadir Bilimlier xx, Rıdvan Çelik xx (Selim dk. 82), Emrah Bedir xx, Emre Aktaş xx (Sergen dk. 70 x), İlyas Ekiz xx, Soner Ergençay xx, Burak Sarı xx, Bilal Kılıç xx, Salih Tunar xx, Tufan Deniz Gelen x (Süleyman dk. 58 x)
Sarı Kartlar: İsmail, Abdulsamed (Elaziz Belediyespor), Burak, Emrah, Salih, İlyas (Osmaniyespor)
Gol: Okan (dk. 89) (Elaziz Belediyespor)