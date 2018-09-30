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TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 2 - Altındağ Belediyespor: 2

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 5. haftası'nda Elaziz Belediyespor, sahasında karşılaştığı Altındağ Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Elazığ Atatürk


Hakemler: Feridun Daldaş, Fatih Deveci, Mustafa Burak Dilitatlı


Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Yunus Can Bozkır, Veysel Aksu, Burak Kavlak, Cenk Cengiz, Nihat Apaydın, Mustafa Soytaş, Ertuğrul Köktürk, Ferhan Canlı, Furkan Yiğit (Ali dk. 46), Samet Taş (Muhammet Can dk. 46)


Altındağ Belediyespor: Mustafa Gürbüz, Emrah Sürücü (Oktay dk. 63), Salih Yurt (Hüseyin dk. 71), Burhanettin Çakırefe, Bülent Kalecikli, İsmail Sevindi, Barış Bozdilki (Furkan dk. 88 ?), Melih Şencan, Yalçın Eycan Kaya, Efe Berker Özcan, Tugay Yıldırım


Goller: Ali (dk. 63 pen.), Burak (dk. 90+6) (Elaziz Belediyespor) Burhanettin (dk. 19 pen.), Tugay (dk. 29) (Altındağ Belediyespor)


Sarı Kartlar: Ali, Muhammet Can, Engin (Elaziz Belediyespor), Emrah, Efe Berker, Bülent, Barış, Tugay, Eycan (Altındağ Belediyespor)

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