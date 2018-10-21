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TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 2 - Pazarspor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grup'un 9. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında karşılaştığı Pazarspor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Elazığ Atatürk


Hakemler: Ömer Kocabey, Mutlu Çiğdem, Burak Celep


Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Osman Bodur, Veysel Aksu (Enver dk. 46), Burak Kavlak, Batuhan Kaya, Nihat Apaydın, Mustafa Soytaş, Ertuğrul Köktürk (Ali dk. 90 ?), Cenk Cengiz (Halil İbrahim dk. 79), Ferhat Canlı, Samet Taş


Pazarspor: Ceyhun Demircan, Emrecan Afacanoğlu, Tugay Turhan, Soner Ergençay, Oğuzhan Birben (Mehmet dk. 46), Muhammed Emin Balcılar, Egemen Zengin, Mert Özmen (Maksut dk. 82 ?), Ozan Karabacak, Sinan Yazıcı (Can Muhammet dk. 58), Oktay Gümüş


Goller: Cenk (dk. 45), Osman (dk. 67) (Elaziz Belediyespor)


Sarı kartlar: Burak, Cenk, Nihat (Elaziz Belediyespor)

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