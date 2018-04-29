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29 Nisan 2018 18:15

TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 5 - Düzyurtspor: 1

TFF 3.

TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 5 - Düzyurtspor: 1

29 Nisan 2018 18:15

Lig 3. Grup’un 33. haftasında Elaziz Belediyespor sahasında karşılaştığı Baysal İnşaat Düzyurtspor’u 5-1 mağlup etti.



Stat: Elazığ Atatürk


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Gökhan Özkan xx, Birkan Çanakçıoğlu xx


Elaziz Belediyespor: Ogün Karakaya xxx, Kadir Taşoğlu xx, İsmail Türkaslan xx, Onur Alsu xx, Volkan Çekiç xxx (Abdulsamed dk. 88 ?), Çağlayan Alpsatan xx (Emre dk. 87 ?), Muhammed Akyıldız xxx (Furkan dk. 88 ?), Oğuzhan Baykal xx, Fahri Genç xx, Okan Sarı xxx, Muhammet Ali Aydın xxx


Baysal İnşaat Düzyurtspor: Ogün Samet Nuhoğlu x, Miraç Acer xx, Erdinç Kedikli xx, Taşkın Kartal xx, Nurullah Dağaşan x (Mustafa dk. 59 x), Hakan Aydın xx, Murat Kan x (Necati dk. 74 x), Serkan Osma xxx (Furkan dk. 85 ?), Emre Akgün xx, Taha Gür xx, Ali Kemal Başaran xx


Goller: Volkan (dk. 27), Muhammet Akyıldız (dk. 31), Muhammet Ali (dk. 53 ve 90), Okan (dk. 73) (Elaziz Belediyespor), Serkan (dk. 17) (Düzyurtspor)


Sarı kartlar: Erdinç, Serkan (Düzyurtspor)




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