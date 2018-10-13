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Tır çiftlik duvarına çarptı: 1 ölü

Elazığ’da yoldan çıkan tırın bir çiftliğin duvarına çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Elazığ'da yoldan çıkan tırın bir çiftliğin duvarına çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi.


Kaza, Elazığ-Keban karayolunun 35. kilometresinde Aşağı Çakmak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz Başbuğ idaresindeki 23 HV 247 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak büyükbaş hayvan çiftliğinin duvarına çarptı. Duvarı delen araçtaki sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan sürücünün cansız bedenini yarım saatlik çalışma ile çıkardı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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