maçında Elazığ İl Özel İdare, Edremit Belediye Gürespor’a sahasında mağlup oldu ve seride durum 1-1’e geldi.

maçında Elazığ İl Özel İdare, sahasında karşılaştığı Edremit Bld. Gürespor’a mağlup oldu. Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan Balıkesir ekibi ilk periyotu 24-19 üstün tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren konuk ekip devreye 43-34 önde girdi.

Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan Elazığ ekibi farkı 1 sayıya kadar indirdi ve bu periyot 53-52 Edremit Belediye Gürespor’un üstünlüğü ile geçildi. Son periyotta Elazığ İl Özel İdare basit hatalar yapınca, Balıkesir ekibi salondan 77-65 üstün ayrıldı.

Elazığ İl Özel İdare’de Sharon Houston’un 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemezken, Edremit Belediye Gürespor’da İlsu Darıcıoğlu kaydettiği 25 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Bu sonucun ardından seride durum 1-1’e geldi. Serinin 3. maçı 14 Mayıs Pazartesi günü Balıkesir’de oynanacak.