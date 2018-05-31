TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Elazığ’da müthiş bir potansiyel var”

Eğer bunları iyi motive eder ve yol gösterebilirsek Elazığ ve Türkiye kazanır” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ Ticaret ve Odası yönetim kuruluna seçilen Başkan Asilhan Arslan ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile birlikte ziyaretini gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, Elazığ TSO yönetimini tebrik ederek başarılar diledi.

Türkiye’nin en demokratik kurumlarından bir tanesinin TSO olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Tabandan seçiliyor ve en üste kadar çıkıyorsunuz. Bu işi de hep birlikte yaşadınız. Demokrasinin en çok işlediği kurum, TSO’dur. TSO makamları alma değil, verme makamlarıdır. 4 yıl boyunca Elazığ’a ilave ne katabiliriz ve nasıl zenginleştirebiliriz diye uğraşmalıyız. Büyük bir imkanınız var. Böyle bir belediye başkanımızın da olması sizler açısından büyük bir şans. Başkanımızla Ankara da beraber çalıştık. Şimdi sağ olsun Elazığ’a katkı sağlıyor” dedi.

Özel sektör açısından Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın büyük bir şans olduğunu dile getiren Başkan Hisarcıklıoğlu, “Çünkü bizler şehrin ekonomisinin gelişmesi için projelerimizi belediye, valilik, kalkınma ajanları ve bakanlıklarla yaparız. Özel sektörü anlayan ve şehri geliştirme noktasında kendisini ortaya koymuş bir belediye başkanımızın olması büyük bir şans. Asilhan Arslan’ı da kutluyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Geçmişten geleceğe gidiyor. Elazığ’da müthiş potansiyel var. Elimizin altında çalışkan insanlarımız var. Eğer bunları iyi motive eder ve yol gösterebilirsek Elazığ ve Türkiye kazanır” diye konuştu.