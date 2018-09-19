Toprak: “Kimse Elaziz Belediyespor üzerinden oyun oynayamaz”

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Elaziz Belediyespor'da Başkan Ahmet Toprak değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunda oluşturulmak istenen Elazığspor'un yerine Elaziz Belediyespor getirilecek algısını sert bir dille yalanlayan Başkan Toprak, Teknik Direktör Alaattin Tutaş'a da güveninin tam olduğunu söyledi.

Elazığspor kapatılıp, yerine Elaziz Belediyespor getirilecek şeklinde oluşturulan algıya tepki gösteren Toprak, “Hiçbir zaman Elaziz Belediyespor, Elazığspor'un alternatifi olmadı. Kurulduğumuz gün de, Elazığspor kötü günler geçirdiği zamanlarda bile bu olmadı, hatta düşünülmedi bile. Bazı haddini bilmez insanların konuştuğu laflardan ibarettir bu. Belki bunların konuşulma nedeni de yanı başımızdaki illerde yaşanan örnekler de olabilir. Bu korku söz konusu. Elazığspor 51 yıllık büyük bir çınar. Böyle bir projenin altına kimse imza atmaz. Bu düşünülemez bile. Elazığspor inşallah düzelir ancak gidişat düzelmez ve Allah korusun küme düşerse ne yapacağız? Bu şehirde o zaman futbol oynanmayacak mı ya da kulüp olmayacak mı? Elazığ'ın amatörü, altyapısının hali ortada. Yani Elazığspor kapandı gitti, Elaziz Belediyespor da mı kapansın? Profesyonel liglerde temsilcimiz olmasın ya da futbol oynanmasın mı bu ilde”ifadelerini kullandı.

“Hocamız tam yetkilidir”

Teknik Direktör Alattin Tutaş ile sezon sonuna kadar devam edeceklerini kaydeden Toprak, “Tam desteğimi vermiş durumdayım ve tek yetkili odur. Ligin henüz 3.haftasında. Belki henüz hedef koymadık ancak kötü de bir takım kurmadık. Ben de oynanan futboldan memnun olmayabilirim ancak hemen hoca değişikliğine mi gideceğiz. Ligimizin genelinde çok üst düzey futbol oynanmıyor. Ancak üst düzey transferlerle bunu yapabilirsiniz. Takım oyunu oynanması gerekiyor. Ligin henüz başı. Ben takımıma da Alaattin hocamıza da güveniyorum. Spor camiasında bazı kişiler küçük hesaplar peşinde. Birilerinin ayağını kaydırıp nemalanmayı hedefleyenler var. Belediyespor böyle bir takım değil ve ben bugüne kadar bunlara müsaade etmedim, etmem de. Hiç kimse Elaziz Belediyespor üzerinde oyun oynayamaz, algı yapamaz. Elazığspor'u kimse örnek gösteremez. Ya da Elazığspor ile Elaziz Belediyespor'u kimse birbiriyle kıyaslayamaz. Buna müsaade etmem. Bugüne kadar hiçbir katkısı olmayan insanların Elaziz Belediyespor üzerinden algı yaratmaya çalışması, seviyesizliklerini gösterir. Hiçbir desteğin olmamış, maç dahi izlememişsin, bilet bile almamışsın ama sosyal medyadan istediğin gibi konuşabiliyorsun. Pis kokular burnuma geliyor. Bu tip insanların yürekleri çürümüş”diye konuştu.