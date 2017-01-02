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02 Ocak 2017 19:49

Trenin tuvaletinde 3 kilo esrar ele geçirildi

Trenin tuvaletinde 3 kilo esrar ele geçirildi

02 Ocak 2017 19:49

Elazığ’da narkotik köpeği "Badi" ile düzenlenen operasyonda, trenin tuvaletine gizlenen 3 kilo esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çalışması kapsamında Sivrice ilçesi Kürk Tren İstasyonu’nda Güney Ekspres yolcu treninde arama yaptı. Narkotik köpeği Badi, trenin tuvaletindeki kilitli bölmeye tepki verdi. Köpeğin tepki verdiği bölmeleri açan jandarma ekipleri, özel olarak paketlenmiş 3 kilogram toz esrar buldu. Ekipler tarafından ele geçirilen esrarla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.



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