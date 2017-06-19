Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 10:53

Tunceli şehidi, Türk Yıldızları uçağı ile memleketine uğurlandı

Tunceli’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol, Elazığ’da düzenlenen törenin ardından Türk Yıldızları uçağı ile memleketi Konya’ya uğurlandı.

Tunceli şehidi, Türk Yıldızları uçağı ile memleketine uğurlandı

19 Haziran 2017 10:53


Dün, Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında bir grup PKK’lı teröristle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol (31) şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.


Şehit Erol’un naaşı Tunceli’den Elazığ’a getirilerek havalimanında tören düzenlendi. Törene, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz,Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz,Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Jandarma Komutanı Albay Eray Özyürek, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kamu kurum müdürleri, emniyet ve askeri personel katıldı.


Saygı duruşu ile başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu.


Törende konuşan Tunceli Valisi Osman Kaymak, ”Şehitlik hakka yürümenin en güzel şeklidir. Ülkemizin her karış toprağında devletin gücünü ve otoritesini tesis etmek için çalışan güvenlik güçlerimiz teröristlerce şehit edilmektedir. Bu mertebeye ulaşanlar peygamber efendimize komşu olacaklardır. Bizler devlet olarak, devletin bekası ve geleceği için canını feda eden kahraman şehitlerimizin geride bıraktıkları aileleri için her türlü fedakarlığı yapmaya ve onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Terörle mücadele verdiğimiz şehitler, ülkemizin birlikte ve beraberliğini sağlamaktaki kararlılığımızı etkilemeyecek, aksine daha sıkı bir şekilde kendimize kenetlenerek bu zor günleri aşacağımızı ifade etmek isterim” dedi.


İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı uçağa götürüldü. Türk Yıldızları’na ait uçakla Şehit Erol’un naaşı Konya’ya gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:41
  • Güneş :04:51
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:31
  • Akşam :19:59
  • Yatsı :21:51
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!