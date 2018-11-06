Türk Eximbank, Elazığ'da ihracatçılarla buluştu

Türk Eximbank yönetimi, Elazığ'dan ihracat yapan iş adamlarıyla bir araya gelerek sunumlar eşliğinde detaylı bilgi verdi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) tarafından kentte üretim yapan ve farklı ülkelere ihracat gerçekleştiren iş insanlarına kredi olanaklarının tanıtılması amacıyla toplantı düzenlendi. TSO konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türk Eximbank Daire Başkanı Ercüment Levent ve Pervin Curaoğlu, kentte faaliyet yürüten iş adamları, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Elazığ'ın doğuda üretime yön veren merkezi bir konumda olduğuna dikkat çeken Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Biz de bu konunun farkındalığını oluşturmak, onun yönetimsel anlamında taçlandırmasını sağlamak adına Eximbank Genel Müdürü ve yönetimiyle geçmişte defaten fikir alışverişinde bulunduk. Amacımız, Elazığ'ı ekonomik anlamda hak ettiği noktaya taşıyabilmektir. Çünkü Elazığ, bölgenin en fazla ihracat yapan ili konumundadır. Elazığ, en gelişmiş organize sanayi bölgesi ile bölgesine ve çevre ülkelerine ürettiği ürünleri satabilen ve bunları ekonomiye kazandırabilen, istihdama dönüştürebilen çok ciddi ekonomik bir yapıdadır. Amacımız bunları daha iyi seviyelere ulaştırmak.Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın çok önemli bir özelliği var. Göreve geldiği günden itibaren Eximbank'a hak ettiği değeri vermek adına, ülkemizdeki tüm üreticileri ve ihracatçıları Eximbank'ın nimetlerinden istifade edilmek adına Anadolu'yu karış karış geziyor" dedi.

“Elazığ'ın 2017 ihracatı 312 milyon dolar"

İhracatın artmasıyla kimsenin kurla alakalı manipülasyon yapamayacağını aktaran Arslan, “Ülkemizin ve ilimizin içinde bulunduğu durum, her geçen gün ihracatın önemini biraz daha arttırarak bize yaşatıyor. İhracatımızı yaparsak ithalat gibi cari açık belasına düşmeyiz ve istihdam alakalı hiçbir sorunumuz olmaz. Bu bilgi ve anlayış ile inanıyorum ki Eximbank da bizlere birer adım gelerek, kendi müdürlüklerinin tüm kolaylıklarını, avantajlarını biz iş dünyasına sunacaktır. Bu sunmasıyla birlikte de ilimizin ekonomisi her geçen gün daha çok gelişecektir. Elazığ'ın 2017 ihracatı, 312 milyon dolar ile bölgesinin lideri pozisyonundadır. Maden ve mermercilik sektörü başı çekiyor. Akabinde, mobilya ve diğer inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatıyla kendi içinde bir yapıya sahiptir. İnanıyorum ki daha çok bilinçlenerek, bu konu üzerine daha çok durarak üreticilerimize ihracat yapmayı hem öğretip hem teşvik ederek bu rakam çok çok daha ileri seviyelere gidecektir”diye konuştu.

Elazığ'ın bölgesinde ticareti, yatırımı, sanayisi ve üretimi ile öne çıkan önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise,” Elazığ bölgesinde en fazla ihracat yapan bir ildir. Buna bir özelliği daha eklersek, Elazığ en fazla ihracat ve en az ithalat yapan çok önemli bir ildir. Fazla ihracat yapıp ithalat bunun üzerinde ise bu bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla şehrin ekonomiye, sanayiye ve üretime doğru bir alt yapısı var ve şehir insanın da bir görgüsü var. Elazığ'ın sanayi üretim ve imalat görgüsü var. Böyle bir şehrin ihracat yapma kabiliyeti yüksektir. Elazığ Belediyesi olarak, Elazığ öncelikle yaşanılabilir şehir haline getirilip, yatırıma ve üretime hazır bir il oluşturmamız gerektiğine inandık. Yatırımlarımızı böyle yaptık. Bu yatırımlar neticesinde Elazığ 2014 yılından yaşanabilir şehirler arasında 49'uncu sıradayken 2018 yılında 19'uncu sıraya yükselerek 30 ili geride bıraktı. Bir daha fazla üretim, imalat ve daha fazla yatırım yaparak 30 ili geride bıraktık. 2023 yılına bir hedef koyduk. Elazığ'ı yaşanabilir şehirler arasında ilk 10 il arasına girmesidir. İnşallah 2023 yılında Elazığ ‘ın ihracatının 1 milyar doların üzerine çıkması bu şehir için bıraktığımız hedeflerdir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım kredi işlemleri ile ilgili sunumlar eşliğinde katılımcılara detaylı bilgi verdi.