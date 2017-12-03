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03 Aralık 2017 15:11

Turkcell Sağırlar Süper Ligi: Elazığ Belediyesi: 8 - Başkent İşitme Engelliler: 0

Turkcell Sağırlar Süper Ligi’nin 5.

Turkcell Sağırlar Süper Ligi: Elazığ Belediyesi: 8 - Başkent İşitme Engelliler: 0

03 Aralık 2017 15:11

haftasında Elazığ Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı evinde konuk ettiği Başkent İşitme Engelliler’i 8-0 mağlup etti.


Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan maçta Elazığ ekibine galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Gökhan Yiğitoğlu, 32. dakika Emre Kılınç, 55 ve 76. dakikalarda Metin Kirişçi, 65, 69 ve 71. dakikalarda İbrahim Güzel, 74. dakikada Soner Bağcı ve 80. dakikada Yavuzhan Ayda kaydetti.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Elazığ Belediyesi İşitme Engeller-Başkent İşitme Engelliler maçı öncesi “Biz Birlikte Güçlüyüz” yazılı pankartı açıldı. Elazığ Futbol İl Temsilciliği tarafından ise her iki takımın kaptanlarına çiçek verildi.


Toplumda bir farkındalık yaratmak için İşitme Engelliler maçını takip etme kararı aldıklarını söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Elazığ İl Müdürü Suat Kenç, her insanın bir engelli adayı olduğuna vurgu yaptı.


Elazığ Futbol İl Temsilcisi Mustafa Gür ise, “Biz her zaman onların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İnsanın engelli olmayacağı diye bir kaide yoktur. Yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.




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