Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Lig’inin 19. haftasında Elazığ İl Özel İdaresi evinde karşılaştığı Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi’ni 69-54 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdaresi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Elazığ İl Özel İdarespor’da Sharon Houston 28 sayı ve 19 ribauntla yıldızını parlattı. Nevşehir ekibinde ise Smith attığı 19 sayıyla en skorer isim oldu. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-10 üstün kapatan Elazığ İl Özel İdaresi devre arasına da 27-26 yenik girdi. Üçüncü çeyrekte yeniden oyun üstünlüğünü ele alan mavi-beyazlılar 3. periyodu 58-32 üstünlükle geçti. Son periyotta da rakibine şans tanımayan Elazığ temsilcisi salondan 69-54’lük üstünlükle ayrılmasını bildi ve üst üste 7. galibiyetini aldı.