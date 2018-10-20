Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 74 - Mersin Üniversitesi: 55

Ligi'nin 4. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Mersin Üniversitesi'ni 74-55 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodu 22-9 önde tamamladı. İkinci periyotta konuk takım Abigail'in dış atışlarıyla farkı eritse de devreye Elazığ ekibi 40-35 üstünlüğü ile gidildi. Başa baş geçen üçüncü periyotta da bordo-beyazlı takım farkı korumayı başardı ve son bölüme 55-49'luk üstünlükle girildi.

Mücadelenin son periyodunda Elazığ ekibi, Nihan, Aslı ve Leary ile pota altını etkili kullanarak salondan 74-55'lik galibiyetle ayrıldı.

Elazığ İl Özel İdare'de Nikan Demirkol ve Aslı Sevinç kaydettikleri 20'şer sayıyla galibiyette başrol oynadı. Mersin ekibinde ise Abigail'ın 24 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.