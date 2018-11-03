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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 75 - İstanbulgücü: 65

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 6.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı İstanbulgücü'nü 10 sayı farkla 75-65 mağlup etti.


Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 24-20 üstünlükle tamamladı. Başa baş geçen ikinci periyotta İstanbul ekibi üstünlüğünü korumayı başardı ve soyunma odasına 36-32 önde girdi.


Üçüncü periyotta rakibinin dış atışlarına pota altında Nihan, Leary ve Aslı ile cevap veren Elazığ ekibi, farkı eritmesine karşın soyunma odasına 57-55 mağlup girdi.


Nefesleri kesen son periyotta Nihan'ın oyuna ağırlığını koyması ve İstanbulgücü'nün basit top kayıplarıyla Elazığ İl Özel İdare salondan 75-65'lik galibiyetle ayrıldı. Elazığ İl Özel İdare'de Nihan Demirkol 25 sayıyla en skorer isim olurken, İstanbulgücü'nde Münevver'in 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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