Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

haftasında Elazığ İl Özel İdarespor, evinde karşılaştığı Yalova VIP Geçlik’e 2 sayı farkla 69-71 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdaresi Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmada Elazığ İl Özel İdare’nin Amerikalı pivotu Sheron Houston’un kaydettiği 22 sayı mağlubiyeti önleyemezken Yalova ekibinde en skorer isimler 18’er sayıyla Banu Yıllar ile Bojana Vulic oldu.

Mücadeleye etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyotu 21-16’lık üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta farkı korumayı başaran Elazığ İl Özel İdarespor, devreye 39-33 galip girmeyi başardı. Mücadelenin 3. periyotunda ise dengeli bir oyun sahaya yansıdı ve bu periyotu da Elazığ ekibi 57-51 üstünlükle geçti. Son periyotta rüzgar tersine döndü ve pota altını etkili kullanan Yalova VIP Gençlik salondan 2 sayı farkla 71-69 galip ayrılmayı başardı.