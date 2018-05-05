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05 Mayıs 2018 18:12

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 50 - Kırçiçeği Bodrum Basketbol: 46

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 34.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 50 - Kırçiçeği Bodrum Basketbol: 46

05 Mayıs 2018 18:12

ve son haftasında Elazığ İl Özel İdare sahasında süper lige yükselmeyi garantileyen lider Kırçiçeği Bodrum Basketbol’u ağırladı. Elazığ İl Özel İdare, salondan 50-46 galibiyetle ayrıldı.


Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan konuk ekip ilk periyodu 18-13 üstün tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Elazığ İl Özel İdare, devreye 1 sayı farkla 29-28 üstün girmeyi başardı. Üçüncü periyotta Tuğçe İnöntepe’nin kritik sayıları ile farkı açmayı başaran Elazığ ekibi, bu periyodu 46-39 üstün tamamladı. Son periyotta savunmada hata yapmayan ve rakibinin sayı üretmesine fırsat vermeyen Elazığ İl Özel İdare, salondan 50-46 galibiyetle ayrıldı.


Elazığ ekibinde Sharon Houston 3. Periyotta sakatlanırken, Tuğçe İnöntepe kaydettiği 21 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Bodrum ekibinde ise Rabia Gülşah Çelebi’nin 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.


Bu sonucun ardından normal sezonu 49 puanla 7. basamakta tamamlayan Elazığ İl Özel İdare, Play-off’ta Edremit Belediye Gürespor ile eşleşti.




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